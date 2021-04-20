В Праге активисты подсветили резиденцию Земана надписью "госизмена"

В Праге вечером 19 апреля активисты подсветили Пражский Град, резиденцию президента Чехии Милоша Земана, большой надписью "Госизмена" (Velezrada).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International и IDNES.

Надпись спроецировали на стену с помощью прожектора активисты организации "Остановим госизмену". Акция сопровождала их обращение к парламенту с требованием подать иск в Конституционный суд против Милоша Земана.

"Земан – агент вражеской страны, которая напала на Чешскую Республику и убила чешских граждан", - говорится в заявлении-реакции на новости о том, что к взрывам на складах с оружием в Врбетице в 2014 году причастны агенты ГРУ.

Среди упреков в адрес Земана - "нападки на спецслужбы, попытки дискредитировать их лидеров и службы в целом, наем людей без надлежащих проверок связей с Россией и ее спецслужбами, продвижение "Росатома" в качестве партнера для стратегического контракта для строительства АЭС, поддержка вакцинации граждан Чехии неутвержденной российской вакциной "Спутник V", к качеству которой имеются обоснованные сомнения".

Представитель полиции Ян Рибанский в комментарии СМИ сообщил, что правоохранители начали проверку того, является ли такая акция нарушением закона.

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек в ответ на акцию обвинил оппозицию в разжигании розни. "Уже более года оппозиция врет и разжигает ненависть. Это еще одно позорное заявление", - отреагировал он в своем Twitter.

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Земан лично не комментировал новости о причастности агентов российских спецслужб к взрывам и дипломатической войне, начавшейся после этого между Прагой и Кремлем.

Это уже не первая подобная акция с прожектором. В частности, в 2016 году так протестовали во время визита в Чехию лидера Китая.

Как сообщалось, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

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