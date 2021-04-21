Королева Британії відзначатиме свій 95-й день народження без урочистостей через смерть чоловіка

Королева Британії відзначатиме свій 95-й день народження приватно і без урочистостей, оскільки продовжує дотримуватися двотижневого трауру після смерті чоловіка, принца Філіпа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Ніяких публічних заходів проводитися не буде. Очікується, що Єлизавету у Віндзорському палаці відвідають лише деякі члени королівської родини.

Єлизавета ІІ стала найстаршим монархом у світі з 2015 року.

Нагадаємо, чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня, не доживши дев’ять тижнів до свого 100-річчя. Похорон відбувся 18 квітня. Єлизавета ІІ і Філіп прожили у шлюбі 73 роки.

Королева повернулася до виконання своїх монарших обов'язків через чотири дні після його смерті.

Наразі невідомо, чи відбудуться святкові заходи до офіційного святкування дня народження у червні. Минулого року традиційний парад був скасований через епідемію коронавірусу. У Букінгемському палаці поки розглядають альтернативний варіант параду у Віндзорському палаці.

Традиція "офіційного" дня народження монарха з’явилася з 1748 року і була спробою гарантувати, що у цей день буде краща погода та сприятливіші обставини для масових святкувань просто неба. День народження тодішнього короля Георга ІІ випадав на листопад, але він хотів провести велике публічне святкування - тому вирішив поєднати святкування дня народження зі щорічним військовим парадом, який проводився влітку.