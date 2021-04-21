Королева Британии отмечает свое 95-летие без торжеств из-за смерти мужа

Королева Великобритании отмечает свой 95-й день рождения приватно и без торжеств, поскольку продолжает придерживаться двухнедельного траура после смерти мужа, принца Филиппа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Никаких публичных мероприятий проводиться не будет. Ожидается, что Елизавету в Виндзорском дворце посетят только некоторые члены королевской семьи.

Елизавета II стала старейшим монархом в мире с 2015 года.

Напомним, супруг Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля, не дожив девять недель до своего 100-летия. Похороны состоялись 18 апреля. Елизавета II и Филипп прожили в браке 73 года.

Королева вернулась к исполнению своих монарших обязанностей через четыре дня после смерти мужа.

Пока неизвестно, состоятся ли праздничные мероприятия к официальному празднованию дня рождения королевы, в июне. В прошлом году традиционный парад был отменен из-за эпидемии коронавируса. В Букингемском дворце пока рассматривают альтернативный вариант парада в Виндзорском дворце.

Традиция "официального" дня рождения монарха появилась с 1748 года и была попыткой гарантировать, что в этот день будет хорошая погода и благоприятные условия для массовых празднований под открытым небом. День рождения тогдашнего короля Георга II выпадал на ноябрь, но он хотел провести публичное празднование - поэтому решил совместить празднование дня рождения с ежегодным военным парадом, который проводился летом.