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Чехия попросила НАТО обсудить скоординированные шаги против России

Среда, 21 апреля 2021, 12:47

Чехия сообщила Североатлантическому совету о причинах ее решения выдворить 18 российских дипломатов и рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.

Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Чехии, пишет "Европейская правда".

"Причастность российских агентов ГРУ к взрыву во Врбетице является неприемлемым нарушением суверенитета и национальной безопасности Чешской Республики и требует должного ответа. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную до сих пор солидарность и попросила о совместном заявлении на уровне НАТО", - говорится в заявлении.

МИД Чехии подчеркнул, что попросил провести еще одно заседание Североатлантического совета в конце этой недели, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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