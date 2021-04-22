Посла РФ викликали в МЗС Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії вирішило викликати російського посла в Празі до наміченої на сьогодні розмови глави чеського диппредставництва в МЗС РФ.

Про це повідомила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Чеська дипломатія пішла на маневр. Мабуть, почувши наші вчорашні заяви про те, що розмова буде продовжена МЗС з послом Чехії, вирішила поговорити з нашим послом в Празі до цієї зустрічі, - зазначила вона. - Головне, щоб, ідучи на маневр, Прага не зайшла в піке ".

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів. Після закінчення терміну ультиматуму очікується, що глава МЗС Чехії виступить із заявою.

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