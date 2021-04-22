Посла РФ вызвали в МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии решило вызвать российского посла в Праге до намеченного на сегодня разговора главы чешского диппредставительства в МИД РФ.

Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Чешская дипломатия пошла на маневр. Пожалуй, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге к этой встрече, - отметила она. - Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике".

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия выдвинула ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов. В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".

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