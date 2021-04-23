США зберігають право введення нових санкцій проти РФ – Білий дім

США зберігають за собою право введення нових санкцій проти Росії.

Про це на брифінгу 22 квітня заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зберігаємо за собою право введення додаткових санкцій в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це щодо окремих осіб або галузей", - сказала Псакі журналістам в четвер, відповідаючи на питання про те, чи розглядає адміністрація президента США будь-які додаткові санкції щодо РФ, зокрема, наближених до президента Путіна олігархів.

Вона висловила сподівання, що з опозиціонером Алексєєм Навальний будуть поводитися гуманно і в кінцевому підсумку він буде звільнений.

Водночас Псакі не могла надати нових деталей стосовно намірів запровадити додаткові санкції проти "Північного потоку-2".

Відносини між Росією та новою адміністрацією США загострились останнім часом. 13 квітня Байден і Путін провели телефонну розмову, у якій Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Росія дзеркально відповіла на висилку - десяти американським дипломатам було запропоновано покинути РФ.

У березневому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.