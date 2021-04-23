США сохраняют право введения новых санкций против РФ - Белый дом

США сохраняют за собой право введения новых санкций против России.

Об этом на брифинге 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это в отношении отдельных лиц или отраслей", - сказала Псаки журналистам в четверг, отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация президента США любые дополнительные санкции в отношении РФ, в частности, приближенных к президенту Путину олигархов.

Она выразила надежду, что с оппозиционером Алексеем Навальным будут вести себя гуманно и в конечном итоге он будет освобожден.

В то же время Псаки не могла предоставить новых деталей относительно намерений ввести дополнительные санкции против "Северного потока-2".

Отношения между Россией и новой администрацией США обострились в последнее время. 13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор, в котором Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Россия зеркально ответила на высылку - десяти американским дипломатам было предложено покинуть РФ.

В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.