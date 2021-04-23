ЄС і США розкритикували рішення парламенту Молдови скасувати призначення глави КС

Посол Європейського союзу в Молдові Петер Міхалко назвав рішення депутатів скасувати призначення глави Конституційного суду нападом на Конституцію країни.

Про це Михалко написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Європейська правда"

"Сьогоднішні дії парламенту проти Конституційного суду, включаючи спробу змінити склад суду, це - явний напад на Конституцію Республіки Молдова і незалежність Конституційного суду", - написав Михалко.

Посольство США в Молдові повідомило, що посол Дерек Хоган зустрівся з президенткою Маєю Санду, щоб "обговорити сьогоднішню неконституційну спробу підірвати роботу Конституційного суду, шляхом усунення судді Домніки Маноле і призначення незаконного судді".

Посол відзначив, що "неповага до поділу влади - тривожний знак для майбутнього Молдови".

"Повага до верховенства закону і незалежна судова система - наріжний камінь демократії. Молдова не повинна повертатися в атмосферу страху і залякування", - йдеться в повідомленні посольства в Facebook.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

Опитування свідчать, що партія президентки Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.