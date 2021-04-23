ЕС и США раскритиковали решение парламента Молдовы отменить назначение главы КС

Посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко назвал решение депутатов отменить назначение главы Конституционного суда нападением на Конституцию страны.

Об этом Михалко написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда"

"Сегодняшние действия парламента против Конституционного суда, включая попытку изменить состав суда, это – явное нападение на Конституцию Республики Молдова и независимость Конституционного суда", – написал Михалко.

Посольство США в Молдове сообщило, что посол Дерек Хоган встретился с президентом Майей Санду, чтобы "обсудить сегодняшнюю неконституционную попытку подорвать работу Конституционного суда, путем отстранения судьи Домника Маноле и назначения незаконного судьи".

Посол отметил, что "неуважение к разделению властей — тревожный знак для будущего Молдовы".

"Уважение к верховенству закона и независимая судебная система — краеугольный камень демократии. Молдова не должна возвращаться в атмосферу страха и запугивания", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Напомним, Конституционный суд поддержал Майю Санду в вопросе роспуска парламента и постановил, что законодательный орган действительно нужно распустить, поскольку он не может сформировать правительство. Решение КС обжаловать невозможно.

Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как экс-президент Игорь Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

"Социалисты" выступили с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

Опросы показывают, что партия президента Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.