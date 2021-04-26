Кулеба запросив висланих з Москви чеських дипломатів до посольства у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Чехію призначити висланих з Москви дипломатів до її посольства у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter після розмови з міністром закордонних справ Чехії Якубом Кульганеком.

"Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з @JakubKulhanek. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями", - написав Дмитро Кулеба.

Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з @JakubKulhanek. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями 🇺🇦🇨🇿 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 26, 2021

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

На знак солідарності з Чехією, Словаччина та країни Балтії також вислали кількох співробітників російських посольств.

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