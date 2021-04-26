Кулеба пригласил высланных из Москвы чешских дипломатов в посольство в Киеве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Чехию назначить высланных из Москвы дипломатов в ее посольства в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter после разговора с министром иностранных дел Чехии Якубом Кульганеком.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиление дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим плечом к плечу с чешскими друзьями", - написал Дмитрий Кулеба.

Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з @JakubKulhanek. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями 🇺🇦🇨🇿 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 26, 2021

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В знак солидарности с Чехией, Словакия и страны Балтии также выслали нескольких сотрудников российских посольств.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ