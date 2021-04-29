Макрон рассказал, как Франция будет выходить из локдауна и где будут требовать "паспорт здоровья"

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал этапы ослабления строгого карантина, первый из которых должен начаться 3 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом он объявил в интервью ряду региональных СМИ.

Впрочем, в регионах, где показатель заболеваемости останется выше 400 на 100 000 населения, переход к следующему этапу будут откладывать.

С 3 мая отменяют требование для выхода из дома заполнять специальную форму с указанием причины, а также снимут ограничения на передвижение между регионами. Также частично вернутся в классы школьники средней и старшей школы.

С 19 мая начало комендантского часа сместят с 19:00 на 21:00. С этого же дня впервые с конца ноября рестораны и кафе смогут принимать посетителей - пока только на открытых террасах и не более 6 человек за столом.

Также откроются все второстепенные магазины, музеи, кинотеатры, театры и открытые спортплощадки - с ограничением на количество людей.

С 9 июня начало комендантского часа сместится на 23:00.

Кафе и ресторанам позволят принимать клиентов внутри заведения, с ограничением на количество людей и размер компаний - не более 6 человек за столом. Также откроются спортзалы, а компаниям позволят возвращать людей в офисы с дистанционной работы.

Культурные и спортивные учреждения, выставочные галереи смогут принимать до 5000 человек - но с условием "паспорта здоровья", что будет свидетельствовать или о прививке от коронавируса, или о свежем отрицательном результате теста.

С 30 июня комендантский час отменят совсем, как и практически все ограничения. Для участия в любом мероприятии более чем 1000 человек необходимо будет предоставить справку о прививках или свежий отрицательный тест.

Как уточняет BFMTV, "паспорт здоровья" будет работать на основе приложения TousAntiCovid, которое уже загрузили около 15 млн человек.