Президент Німеччини попередив про найближчі тижні важких обмежень

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав жителів країни бути готовими до ще кількох тижнів жорстких обмежень через пандемію COVID-19.

Про це він заявив у великодньому телевізійному зверненні, що транслювалося в п'ятницю, 2 квітня, суспільно-правовими телеканалами ARD і ZDF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Зараз ми посеред третьої хвилі пандемії. І щоб її переламати, потрібні зусилля з усіх боків. Найближчі тижні вимагатимуть подальших важких обмежень", - заявив Штайнмаєр.

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За його словами, для боротьби з COVID-19 в країні було зроблено вже багато, мали місце й помилки, зокрема і в тому, що стосується тестування і вакцинації.

Водночас президент Німеччини закликав усіх брати участь в кампанії вакцинації від коронавірусу, яка набирає обертів.

"Я довіряю всім, наголошую - всім допущеним в Німеччині вакцинам. Вакцинація - це найважливіший крок на шляху виходу з пандемії - використовуйте цю можливість!" - додав Штайнмаєр. Він також повідомив, що днями отримав перше щеплення.

Як повідомлялося, у Німеччині різко знизилася підтримка федерального уряду, що значною мірою пов’язано з епідемією коронавірусу і успіхом реагування на неї.

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