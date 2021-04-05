В кино с негативным тестом: одна из земель Германии ослабит большинство ограничений

Немецкая земля Саар со вторника, 6 апреля, отменит ряд карантинных ограничений, несмотря на критику федерального канцлера Ангелы Меркель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Со вторника смогут возобновить работу открытые площадки ресторанов, а также кинотеатры, театры, концертные залы, спортзалы и теннисные корты. Однако к гостям заведений выдвигается требование предоставить отрицательный результат быстрого теста, сделанного не более суток назад.

Читайте также Меркель призвала местные власти не уклоняться от усиления карантина

При наличии отрицательного теста позволят встречи на улице компаниями до 10 человек, в том числе в пивных садах и для игры в командные виды спорта.

На террасах ресторанов и баров будет разрешено встречаться компаниями до 5 человек из двух домохозяйств по предварительному заказу. Тест для этого не потребуют. Если же компания большая, гости должны позаботиться о негативных тестах.

"Через год с начала пандемии мы должны подумать о большем, чем только закрывать и запрещать. По нашей моделью, ни один случай заражения не должен пройти незамеченным - чем больше мы будем делать тесты, тем больше будем выявлять больных", - отмечает премьер земли Тобиас Ханс, представитель "Христианских демократов".

Критики подхода указывают на то, что центры тестирования работают не 24/7, поэтому пойти на концерт или в пивной сад в воскресенье или понедельник будет фактически невозможно.

Также не совсем понятно, как Саар планирует действовать, если количество заражений начнет расти. Премьер в своем интервью намекнул, что повторно закрывать бизнес не планируют, даже если прирост заболеваемости достигнет определенной "красной линии" - потому что доступ в заведения смогут получать только люди с отрицательным тестом.

Читайте также Большинство немцев не верят обещанию Меркель о вакцинации

В начале выхода из жесткого карантина Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились возвращать отменены ограничения, только показатель заболеваемости превысит 100 случаев на 100 000 населения.

Канцлер после этого критиковала местные власти, которая уклоняется от выполнения этой договоренности, и отмечала, что если земли не будут предпринимать мер, федеральному правительству придется взять контроль над ситуацией.

Премьер Баварии Маркус Зьодер, потенциальный претендент на пост канцлера Германии, призвал к "короткому, но последовательному" локдауну для борьбы с коронавирусом.