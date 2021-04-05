В кино с негативным тестом: одна из земель Германии ослабит большинство ограничений
Немецкая земля Саар со вторника, 6 апреля, отменит ряд карантинных ограничений, несмотря на критику федерального канцлера Ангелы Меркель.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
Со вторника смогут возобновить работу открытые площадки ресторанов, а также кинотеатры, театры, концертные залы, спортзалы и теннисные корты. Однако к гостям заведений выдвигается требование предоставить отрицательный результат быстрого теста, сделанного не более суток назад.
При наличии отрицательного теста позволят встречи на улице компаниями до 10 человек, в том числе в пивных садах и для игры в командные виды спорта.
На террасах ресторанов и баров будет разрешено встречаться компаниями до 5 человек из двух домохозяйств по предварительному заказу. Тест для этого не потребуют. Если же компания большая, гости должны позаботиться о негативных тестах.
"Через год с начала пандемии мы должны подумать о большем, чем только закрывать и запрещать. По нашей моделью, ни один случай заражения не должен пройти незамеченным - чем больше мы будем делать тесты, тем больше будем выявлять больных", - отмечает премьер земли Тобиас Ханс, представитель "Христианских демократов".
Критики подхода указывают на то, что центры тестирования работают не 24/7, поэтому пойти на концерт или в пивной сад в воскресенье или понедельник будет фактически невозможно.
Также не совсем понятно, как Саар планирует действовать, если количество заражений начнет расти. Премьер в своем интервью намекнул, что повторно закрывать бизнес не планируют, даже если прирост заболеваемости достигнет определенной "красной линии" - потому что доступ в заведения смогут получать только люди с отрицательным тестом.
В начале выхода из жесткого карантина Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились возвращать отменены ограничения, только показатель заболеваемости превысит 100 случаев на 100 000 населения.
Канцлер после этого критиковала местные власти, которая уклоняется от выполнения этой договоренности, и отмечала, что если земли не будут предпринимать мер, федеральному правительству придется взять контроль над ситуацией.
Премьер Баварии Маркус Зьодер, потенциальный претендент на пост канцлера Германии, призвал к "короткому, но последовательному" локдауну для борьбы с коронавирусом.