Фракція Меркель в Бундестазі засудила "брязкання" Путіна на кордоні з Україною

Фракція правлячого блоку ХДС/ХСС у Бундестазі рішуче засудила масове перекидання російських військ до кордону з Україною, назвавши брязкання зброєю Путіним надзвичайно небезпечним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказано у заяві представника фракції з питань зовнішньої політики Юргена Гардта, оприлюдненій 6 квітня.

"Збільшення кількості повідомлень та вказівок на значне перекидання російських військ на північний та східний кордони України є надзвичайно тривожним. Це переміщення відбувається в той час, коли домовленість про припинення вогню все частіше порушується і люди гинуть", - сказано в заяві.

Гардт наголосив, що "брязкання зброєю Путіним є вкрай небезпечним".

"Цими заходами він не тільки сіє додаткову нестабільність в Європі, але і дає очолюваним Кремлем сепаратистам на Донбасі додаткову підтримку у недотриманні Мінських угод", - наголошується в заяві.

За словами Гардта, Путіну слід знати, що трансатлантичні партнери твердо стоять на боці України.

"Як фракція ХДС/ХСС, ми виступаємо за повний суверенітет і територіальну цілісність України. Правильно, що Рада НАТО також займається ситуацією на кордоні з Україною, тому що це стосується також безпеки і стабільності Європи. Відновлення агресії Росії проти України похитне основи європейського порядку безпеки", - зазначив представник фракції правлячого блоку.

Накінець він підкреслив, що президент РФ Владімір Путін несе відповідальність за повне подальше виконання Мінських угод.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО 6 квітня заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Кремлі у відповідь заявили, що вступ України до НАТО їй не допоможе.