Фракция Меркель в Бундестаге осудила "бряцание" Путина на границе с Украиной

Фракция правящего блока ХДС/ХСС в Бундестаге решительно осудила массовую переброску российских войск к границе с Украиной, назвав такое бряцание оружием чрезвычайно опасным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя фракции по вопросам внешней политики Юргена Хардта, обнародованном 6 апреля.

"Увеличение количества сообщений и указаний на значительную переброску российских войск к северной и восточный границе Украины чрезвычайно тревожно. Это перемещение происходит в то время, когда договоренность о прекращении огня все чаще нарушается и люди погибают", - говорится в заявлении.

Хардт подчеркнул, что "бряцание оружием Путиным крайне опасно".

"Этими мерами он не только сеет дополнительную нестабильность в Европе, но и дает возглавляемым Кремлем сепаратистам на Донбассе дополнительную поддержку в несоблюдении Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

По словам Хардта, Путину следует знать, что трансатлантические партнеры твердо стоят на стороне Украины.

"Как фракция ХДС/ХСС, мы выступаем за полный суверенитет и территориальную целостность Украины. Правильно, что Совет НАТО также занимается ситуацией на границе с Украиной, потому что это касается также безопасности и стабильности Европы. Восстановление агрессии России против Украины пошатнет основы европейской безопасности", - отметил представитель фракции правящего блока.

Наконец он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за полное дальнейшее выполнение Минских соглашений.

Напомним, президент Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО 6 апреля заявил, что присоединение к Альянсу для Украины единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

В Кремле в ответ заявили, что вступление Украины в НАТО ей не поможет.