Угорщина відклала відкриття середніх шкіл на три тижні

Угорщина відкриє середні школи 10 травня, на три тижні пізніше, ніж планувалося спочатку.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Орбан оголосив, що учні середньої школи будуть здавати тільки письмові іспити. Докладні правила будуть опубліковані пізніше.

Прем'єр очікує, що до 19 квітня 3,5 мільйона з 10 мільйонів жителів Угорщини будуть вакциновані принаймні однієї дозою вакцини, що потім дозволить ще більше послабити обмеження.

В Угорщині 7 квітня кількість померлих серед хворих на коронавірус досягла нового максимуму з початку епідемії.

6 квітня Орбан анонсував вихід країни з жорсткого карантину у зв’язку з тим, що щеплення від коронавірусу отримали чверть дорослого населення - 2,5 млн громадян.