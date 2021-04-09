Венгрия отложила открытие средних школ на три недели

Венгрия откроет средние школы 10 мая, на три недели позже, чем планировалось.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Орбан объявил, что ученики средней школы будут сдавать только письменные экзамены. Подробные правила будут опубликованы позже.

Премьер ожидает, что до 19 апреля 3,5 миллиона из 10 миллионов жителей Венгрии будут вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины, что затем позволит еще больше ослабить ограничения.

В Венгрии 7 апреля количество умерших среди больных коронавирусом достигло нового максимума с начала эпидемии.

6 апреля Орбан анонсировал выход страны из жесткого карантина в связи с тем, что прививки от коронавируса получили четверть взрослого населения - 2,5 млн граждан.