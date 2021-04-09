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Молдова купить 400 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac

П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:32

Молдова закупить 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, розробленої китайською фармацевтичною кампанією Sinovac Biotech. 

Про це 9 квітня повідомило міністерство охорони здоров'я, праці та соцзахисту, пише "Європейська правда".

Рішення про укладення прямого контракту ухвалив керівний комітет з імунізації населення.

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"Проаналізувавши пропозицію, комітет ухвалив рішення безпосередньо укласти контракт на покупку 400 тисяч доз вакцини CoronaVac, розробленої компанією Sinovac після встановлення всіх умов контракту", - повідомили в міністерстві.

Міністерство підкреслило, що вакцина CoronaVac схвалена у 17 країнах, включаючи Україну.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX. 

Очікується, що Молдова отримає 100 620 доз вакцини Pfizer/BioNTech через платформу COVAX до кінця липня.

Крім того, експрезидент Молдови Ігор Додон, лідер "Партії соціалістів", заявив про домовленість з Росією щодо поставки у Молдову 180 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V"

Президентка Мая Санду не є противником отримання "Спутника" та навіть зверталася з таким листом до Владіміра Путіна..

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Молдова Вакцини Коронавірус
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