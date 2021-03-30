Молдова отримає 100 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech через COVAX

Молдова отримає 100 620 доз вакцини Pfizer/BioNTech через платформу COVAX до кінця липня.

Про повідомила президентка країни Майя Санду, пише "Європейська правда".

"Я отримала дуже хороші новини. Республіці Молдова було виділено 100 620 доз вакцини Pfizer/BioNTech через платформу COVAX, що надійдуть в країну до кінця червня.

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Я рада, що представники Pfizer так швидко відповіли на наш запит про доступ до цієї вакцини. Ми вдячні країнам, які роблять свій внесок в платформу COVAX і допомагають нам прискорити процес вакцинації громадян", - повідомила Санду на своїй Facebook-сторінці.

Санду зазначила, що в першу чергу вакцина призначається для медпрацівників та громадян, які входять до груп ризику, а також викладачів і літніх людей.

"Неприпустимо, щоб люди прищеплювалися позачергово, а лікарі та інші незахищені громадяни залишалися в небезпеці", - заявила Санду.

Вона додала, що наполягатиме на більш жорсткому контролі вакцинації.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer, також через COVAX.