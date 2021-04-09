Молдова купит 400 000 доз китайской вакцины CoronaVac

Молдова закупит 400 000 доз вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной китайской фармацевтической кампанией Sinovac Biotech.

Об этом 9 апреля сообщило министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, пишет "Европейская правда".

Решение о заключении прямого контракта принял руководящий комитет по иммунизации населения.

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"Проанализировав предложение, комитет принял решение напрямую заключить контракт на покупку 400 000 доз вакцины CoronaVac, разработанной компанией Sinovac после установки всех условий контракта", - сообщили в министерстве.

Министерство подчеркнуло, что вакцина CoronaVac одобрена в 17 странах, включая Украину.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.

Ожидается, что Молдова получит 100 620 доз вакцины Pfizer/BioNTech через платформу COVAX до конца июля.

Кроме того, экс-президент Молдовы Игорь Додон, лидер "Партии социалистов", заявил о договоренности с Россией о поставке в Молдову 180 000 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Президент Майя Санду не является противником получения "Спутника" и даже обращалась с таким письмом к Владимиру Путину.