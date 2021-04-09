Словаччина попросила Угорщину допомогти перевірити "Спутник V"

На прохання Словаччини Угорщина допоможе протестувати російську вакцину "Спутник V" після того, як Словацький державний інститут заявив, що отримана партія російської вакцини відрізняється від тієї, яку розглядають міжнародні вчені та регуляторні органи.

Про готовність допомогти Словаччині заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в п'ятницю в Будапешті після зустрічі зі словацьким віце-прем'єром Ігорем Матовичем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Teraz.sk.

Сійярто заявив, що Угорщина із задоволенням допоможе Словаччині в цьому, оскільки вона має потужність в міжнародно акредитованій лабораторії.

"Якщо ми можемо сприяти вакцинації більшої кількості словаків та врятувати життя словаків, а успішний захист Словаччини також допоможе угорському захисту, чому б і не допомогти", - сказав Сійярто.

Словаччина замовила у Росії 2 мільйони доз вакцини "Спутник V", з яких 200 тисяч прибули 1 березня. Ця угода викликала політичну кризу, тогочасний прем'єр-міністр Матович не повідомив про заплановану покупку своїх партнерів по коаліції. Матовичу довелось піти з посади прем’єра.

Тим часом на цьому тижні Словацький державний інститут заявив, що не отримав достатньо даних для оцінки "Спутника V" у першій партії, і заявив, що отримані дози відрізняються від тих, які розглядаються міжнародними вченими та регуляторними органами.

У відповідь на це Москва звинуватила словацький інститут у розповсюдженні "фейкових новин" і закликала Словаччину повернути доставлені до цього часу дози через ‘порушення контракту".

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, якщо вакцина не потрібна в Словаччині, "зрадіють багато і багато країн, які мають активні заявки на неї. Що називається, іншим країнам більше дістанеться".

Тим часом новий прем’єр Словаччини Едуард Геґер у п’ятницю спробував залагодити суперечку з Росією, опублікувавши на урядовому сайті "примирливу" заяву.

"В інтересах захисту життя і здоров'я громадян прем'єр-міністр Едуард Геґер надзвичайно зацікавлений в масовій вакцинації громадян, що є умовою отримання колективного імунітету. Він також усвідомлює зацікавленість громадян у вакцинації вакциною "Спутник V". Тому держава зобов'язана надати цю вакцину в необхідній кількості і якості", - сказано у заяві на офіційному сайті уряду Словаччини.

Як відомо, Угорщина стала першою державою ЄС, яка схвалила використання "Спутника V" на своїй території і зараз активно робить щеплення російським препаратом.