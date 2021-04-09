Словакия попросила Венгрию помочь проверить "Спутник V"
По просьбе Словакии Венгрия поможет протестировать российскую вакцину "Спутник V" после того, как Словацкий государственный институт заявил, что полученная партия российской вакцины отличается от той, которую рассматривают международные ученые и регуляторные органы.
О готовности помочь Словакии заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу в Будапеште после встречи со словацким вице-премьером Игорем Матовичем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.sk.
Сийярто заявил, что Венгрия с удовольствием поможет Словакии в этом, поскольку она имеет мощность в международно аккредитованной лаборатории.
"Если мы можем способствовать вакцинации большего количества словаков и спасти жизни словаков, а успешная защита Словакии также поможет венгерском защите, почему бы и не помочь", - сказал Сийярто.
Словакия заказала в России 2 миллиона доз вакцины "Спутник V", из которых 200 000 прибыли 1 марта. Эта сделка вызвала политический кризис, тогдашний премьер-министр Матович не сообщил о запланированной покупке своим партнерам по коалиции. Матовичу пришлось уйти с поста премьера.
Между тем на этой неделе Словацкий государственный институт заявил, что не получил достаточно данных для оценки "Спутника V" в первой партии, и заявил, что полученные дозы отличаются от тех, которые рассматриваются международными учеными и регуляторными органами.
В ответ на это Москва обвинила словацкий институт в распространении "фейковых новостей" и призвала Словакию вернуть доставленные до сих пор дозы из-за "нарушения контракта".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если вакцина не нужна в Словакии, "обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на нее. Что называется, другим странам больше достанется".
Между тем новый премьер Словакии Эдуард Хегер в пятницу попытался уладить спор с Россией, опубликовав на правительственном сайте "примирительное" заявление.
"В интересах защиты жизни и здоровья граждан премьер-министр Эдуард Хегер чрезвычайно заинтересован в массовой вакцинации граждан, что является условием получения коллективного иммунитета. Он также осознает заинтересованность граждан в вакцинации вакциной "Спутник V". Поэтому государство обязано предоставить эту вакцину в необходимом количестве и качестве", - говорится в заявлении на официальном сайте правительства Словакии.
Как известно, Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило использование "Спутника V" на своей территории и сейчас активно делает прививки российским препаратом.