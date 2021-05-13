Соратнице Тихановской, арестованной в Беларуси, грозит до 12 лет заключения
Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой по финальным статьям обвинения грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
В штабе бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщили, что ее обвиняют по трем статьям – сговор с целью захвата государственной власти, призывы в СМИ или интернете к действиям, направленным в ущерб нацбезопасности, и создание или руководство экстремистскими группировками.
Наибольшие санкции грозят по первой статье - от 8 до 12 лет лишения свободы.
Дело Колесниковой и Максима Знака, еще одного члена Координационного совета оппозиции, выделили "в особое ведение".
Напомним, Марию Колесникову 7 сентября 2020 года похитили в центре Минска и силой посадили в микроавтобус. На следующий день стало известно, что ее вместе с еще двумя членами Координационного совета попытались выдворить в Украине. Колесникова, чтобы избежать этого, порвала на границе свой паспорт.
Впоследствии по Колесниковой и еще ряда членов Координационного совета открыли уголовные дела по подозрению в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирование его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Напомним, Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.