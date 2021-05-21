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Опозиція Болгарії звинуватила спецслужби у прослуховуванні 32 політиків

П'ятниця, 21 травня 2021, 10:49

Опозиційний болгарський політик Атанас Атанасов надав інформацію про те, що служби безпеки прослуховували телефонні розмови 32 опозиційних політиків напередодні парламентських виборів у квітні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Атанасов заявив, що зібрані матеріали були подрібнені в шредері минулого тижня і знищені Управлінням внутрішньої безпеки МВС.

"Ці люди на чолі з (колишнім прем'єр-міністром) Борисовим і цією групою спецслужб забулися. В останні роки вони вчинили звірства, які необхідно викрити", - сказав Атанасов.

"Болгарська громадськість повинна зрозуміти, якими засобами і методами посилюється влада Борисова. Ці приховані механізми зміцнення держави Борисова повинні стати публічними", - додав він.

Національне управління з контролю за спецзасобами оголосило, що обговорить це питання на своєму наступному засіданні.

Оскільки обрані депутати не змогли сформувати уряд після виборів у квітні, було призначено тимчасовий уряд до дострокових виборів у червні.

Раніше повідомлялося, що керівники служб безпеки Болгарії пішли в неоплачувану відпустку до вересня, ймовірно, щоб уникнути звільнення новим урядом.

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