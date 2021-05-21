Оппозиция Болгарии обвинила спецслужбы в прослушивании 32 политиков

Оппозиционный болгарский политик Атанас Атанасов предоставил информацию о том, что службы безопасности прослушивали телефонные разговоры 32 оппозиционных политиков накануне парламентских выборов в апреле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Атанасов заявил, что собранные материалы были измельчены в шредере на прошлой неделе и уничтожены Управлением внутренней безопасности МВД.

"Эти люди во главе с (бывшим премьер-министром) Борисовым и этой группой спецслужб забылись. В последние годы они совершили зверства, которые необходимо разоблачить", - сказал Атанасов.

"Болгарская общественность должна понять, какими средствами и методами усиливается власть Борисова. Эти скрытые механизмы укрепления государства Борисова должны стать публичными", - добавил он.

Национальное управление по контролю за спецсредствами объявило, что обсудит этот вопрос на своем следующем заседании.

Поскольку избранные депутаты не смогли сформировать правительство после выборов в апреле, было назначено временное правительство до досрочных выборов в июне.

Ранее сообщалось, что руководители служб безопасности Болгарии ушли в неоплачиваемый отпуск до сентября, вероятно, чтобы избежать увольнения новым правительством.

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