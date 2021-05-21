У Чехії протестували проти міністра, яка підтримала версію Земана про вибухи на складах

Тисячі людей вийшли на протест проти міністра юстиції Чехії в четвер, звинувативши її в підриві незалежності правової системи країни і поширенні дезінформації про розслідування вибухів на складі боєприпасів, у яких Прага звинуватила російських агентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Протестувальники в Празі закликали міністра юстиції Чехії Марі Бенешову піти у відставку і заявили, якщо вона цього не зробить, наступного тижня вони проведуть нові мітинги по всій країні та 1 червня пройдуть маршем у столиці.

Фото: CTK

Бенешова була єдиним членом нинішнього коаліційного уряду, яка підтримала президента Мілоша Земана після того, як він сказав, що вибухи в 2014 році могли бути викликані людською помилкою або будь-якою іншої причиною.

Демонстранти неодноразово звинувачували Земана в державній зраді.

Відомий своїми проросійськими поглядами, Земан стверджував, що немає переконливих доказів причетності Росії до вибухів на складі. Його слова масово цитували російські ЗМІ і влада РФ.

Читайте також Росія офіційно визнала Чехію і США недружніми країнами

Всі інші міністри уряду, в тому числі прем'єр-міністр Андрей Бабіш, а також депутати і чиновники, поінформовані про розслідування, заявили, що це неправда.

Бенешова, близька соратниця президента, різко розкритикувала генерального прокурора країни Павла Земана за його публічні коментарі з приводу розслідування вибухів.

Минулого тижня генеральний прокурор подав у відставку через тиск з боку міністра юстиції.

Демонстранти зажадали не призначати нового генерального прокурора до наступних загальних виборів у жовтні.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ або дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС: