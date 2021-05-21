В Чехии протестовали против министра, которая поддержала версию Земана о взрывах на складах

Тысячи людей вышли на протест против министра юстиции Чехии в четверг, обвинив ее в подрыве независимости правовой системы страны и распространении дезинформации о расследовании взрывов на складе боеприпасов, в которых Прага обвинила российских агентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Протестующие в Праге призвали министра юстиции Чехии Мари Бенешову уйти в отставку и заявили, если она этого не сделает, на следующей неделе они проведут новые митинги по всей стране и 1 июня пройдут маршем в столице.

Фото: CTK

Бенешова была единственным членом нынешнего коалиционного правительства, которая поддержала президента Милоша Земана после того, как он сказал, что взрывы в 2014 году могли быть вызваны человеческой ошибкой или любой другой причиной.

Демонстранты неоднократно обвиняли Земана в государственной измене.

Известный своими пророссийскими взглядами Земан утверждал, что нет убедительных доказательств причастности России к взрывам на складе. Его слова массово цитировали российские СМИ и власти РФ.

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Все остальные министры правительства, в том числе премьер-министр Андрей Бабиш, а также депутаты и чиновники, осведомленные о расследовании, заявили, что это неправда.

Бенешова, близкая соратница президента, резко раскритиковала генерального прокурора страны Павла Земана за его публичные комментарии по поводу расследования взрывов.

На прошлой неделе генеральный прокурор подал в отставку из-за давления со стороны министра юстиции.

Демонстранты потребовали не назначать нового генерального прокурора до следующих всеобщих выборов в октябре.

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