Нападающего на туристов в Германии приговорили к пожизненному заключению

Высший земельный суд в Дрездене признал 21-летнего сирийца виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью - осенью мужчина с ножом напал на двух туристов, один позже скончался в больнице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Суд признал 21-летнего выходца из Сирии Абдуллаха А. виновным в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью.

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Судья особо выделил тяжесть преступления. Судя по всему, это исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет заключения.

Вооруженный ножом Абдуллах А. 4 октября 2020 года напал на двух мужчин, которые приехали в Дрезден. В результате 55-летний турист скончался в больнице, а его спутник получил тяжелые телесные повреждения.

Абдуллаха А. задержали в конце того же месяца.

Выяснилось, что в 2018 году он уже был осужден за поддержку террористической группировки "Исламское государство", позже наказание ужесточили за нападения на сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщалось, количество правоэкстремистских преступлений, совершенных в Германии, резко возросло в 2020 году до максимума за два десятилетия.