Тихановська нещодавно літала рейсом, який посадили в Мінську для арешту опозиціонера

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська минулого тижня поверталася з Афін тим самим рейсом, який 23 травня вимушено посадили у Мінську для арешту засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Єврорадіо".

Минулого тижня Світлана Тихановська літала до Греції і там мала низку зустрічей, зокрема з прем’єром та главою МЗС Греції, прем’єром Північної Македонії та експрезидентом Євроради Дональдом Туском. Заарештований Роман Протасевич був там разом із нею.

Радник Тихановської Франак Вячорка повідомив, що вона поверталася до Вільнюса тим самим рейсом, який примусово посадили для арешту Протасевича.

"Те, що сталося з ним, схоже на попередження Тихановській - мовляв, сьогодні він, завтра ти", - зазначив Франак Вячорка.

Останні події можуть вплинути на міжнародну активність Світлани Тихановської, тому що багато європейських рейсів повертаються до Вільнюса над територією Білорусі, і ситуація з Протасевичем потенційно може повторитися з нею або будь-яким критиком Лукашенка.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж летіти до Вільнюса, що не відповідає дійсності.