Тихановская недавно летала рейсом, который посадили в Минске для ареста оппозиционера

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на прошлой неделе возвращалась из Афин тем же рейсом, который 23 мая вынужденно посадили в Минске для ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Еврорадио".

На прошлой неделе Светлана Тихановская летала в Грецию и там проводила ряд встреч, в частности, с премьером и главой МИД Греции, премьером Северной Македонии и экс-президентом Евросовета Дональдом Туском. Арестованный Роман Протасевич был там вместе с ней.

Советник Тихановской Франак Вячорка сообщил, что она возвращалась в Вильнюс тем же рейсом, который принудительно посадили для ареста Протасевича.

"То, что произошло с ним, похоже на предупреждение Тихановской - мол, сегодня он, завтра ты", - отметил Франак Вячорка.

Последние события могут повлиять на международную активность Светланы Тихановской, потому что многие европейские рейсы возвращаются в Вильнюс над территорией Беларуси, и ситуация с Протасевичем потенциально может повториться с ним или любым критиком Лукашенко.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.