У Лукашенка дорікнули Заходу за "нагнітання" після примусової посадки Ryanair

Міністерство закордонних справ Білорусі заявили, що порушення міжнародних правил у зв’язку з вимушеною посадкою в Мінську рейсу Ryanair, та звинуватили країни Заходу у "нагнітанні ситуації".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, якого цитує державне інформагентство БЕЛТА.

Він заявив, що "дії екіпажу літака, що відповідає за життя пасажирів, з безпекової точки зору були повністю виправданими" і акцентувати необхідно передусім на цьому.

"Немає жодних сумнівів, що дії наших компетентних органів повністю відповідали міжнародним правилам", - заявив він.

Речник додав, що Білорусь готова гарантувати повну прозорість та надати усі матеріали, щоб уникнути звинувачень, та дорікнув Заходу за обурену реакцію на інцидент.

"Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її зумисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення… Але немає очевидного бажання у ній об’єктивно розібратися. Натомість знову одразу заговорили про санкції", - заявив речник МЗС.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

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