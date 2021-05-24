У Лукашенко упрекнули Запад за "нагнетание" после принудительной посадки Ryanair
Министерство иностранных дел Беларуси заявили, что нарушения международных правил в связи с вынужденной посадкой в Минске рейса Ryanair и обвинили страны Запада в "нагнетании ситуации".
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, которого цитирует государственное информагентство БЕЛТА.
Он заявил, что "действия экипажа самолета, который отвечает за жизни пассажиров, с точки зрения безопасности были полностью оправданными" и акцентировать необходимо прежде всего на этом.
"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных органов полностью соответствовали международным правилам", - заявил он.
Спикер добавил, что Беларусь готова гарантировать полную прозрачность и предоставить все материалы, чтобы избежать обвинений, и упрекнул Запад за возмущенную реакцию на инцидент.
"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее умышленная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения ... но нет очевидного желания в ней объективно разобраться. Зато снова сразу заговорили о санкциях", - заявил представитель МИД.
Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
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