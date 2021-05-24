В аэропорту Минска задержали рейс Lufthansa во Франкфурт, пассажиров повторно осматривают

В минском аэропорту в понедельник задержали вылет самолета немецкой авиакомпании Lufthansa во Франкфурт.

Об этом пишет белорусское бюро "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

По словам пассажиров, людям, которые уже заняли свои места в салоне, было приказано выйти, на борт зашли люди с собаками.

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"Почему "кошмарят" рейс Lufthansa. Все сели, потом почему-то попросили выйти из самолета. Затем гейт огородили и повели на осмотр. Между тем к самолету отправились кинологи и собаки. Ничего не найдено. На мой взгляд, это небольшая шалость для европейцев", - сказал журналистам один из свидетелей инцидента.

Между тем информация о рейсе LH-1487 исчезла с онлайн-табло вылета минского аэропорта. Людям не позволяют возвращаться в самолет.

Позже пресс-служба аэропорта сообщила, что рейс задерживается из-за сообщения на электронную почту от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH-1487.

Напомним, 23 мая самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был насильно посажен в аэропорту Минска с помощью военной авиации. Белорусские диспетчеры якобы получили информацию о бомбе на борту.

На борту самолета находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Европейский Союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.

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