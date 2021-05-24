Кабмин на внеочередном заседании рассмотрит остановку авиасообщения с Беларусью

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью", - заявил Шмыгаль.

По его словам, министерство иностранных дел и министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и к ней.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях.

Литва первой в ЕС решила с 25 мая запретить прибытия в страну и отбытия из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.