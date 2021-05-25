Генсек НАТО: значна кількість зброї РФ залишається біля кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що значна кількість зброї Російської Федерації залишається біля кордонів України.

Про це Столтенберг заявив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми також обговорили Україну. Хоча Росія відкликала деякі війська, десятки тисяч залишаються в Україні і навколо неї. А також значна кількість зброї", - зазначив генсек Альянсу.

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"Росія також обмежує судноплавство в Чорному морі, в тому числі в районі Керченської протоки. Це частина агресивних дій, що викликають серйозні занепокоєння. НАТО зберігає пильність", - додав він.

Нагадаємо, глава МЗС Литви вважає, що європейська і євроатлантична спільнота мають надсилати Україні чіткі сигнали щодо її прагнення до членства у ЄС і НАТО та запевнити, що Україна має реальний шлях до членства - щоб мотивувати її до реформ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО 14 червня буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

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