Генсек НАТО: значительное количество оружия РФ остается у границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что значительное количество оружия Российской Федерации остается у границ Украины.

Об этом Столтенберг заявил на совместном брифинге с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы также обсудили Украину. Хотя Россия отозвала некоторые войска, десятки тысяч остаются в Украине и вокруг нее. А также значительное количество оружия", - отметил генсек Альянса.

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"Россия также ограничивает судоходство в Черном море, в том числе в районе Керченского пролива. Это часть агрессивных действий, вызывающих серьезную обеспокоенность. НАТО сохраняет бдительность", - добавил он.

Напомним, глава МИД Литвы считает, что европейская и евроатлантическое сообщество должны направлять Украине четкие сигналы о ее стремлении к членству в ЕС и НАТО и заверить, что Украина имеет реальный путь к членству - чтобы мотивировать ее к реформам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО 14 июня будут принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

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