Прем’єр Британії після відео з Протасевичем: дії Білорусі матимуть наслідки
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про стривоженість після перегляду відеозапису з білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем та закликав до його негайного звільнення.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Відеозапис з Романом Протасевича викликає глибоку тривогу при перегляді. Як журналіст і пристрасний прихильник свободи слова, я закликаю до його негайного звільнення. Дії Білорусі матимуть наслідки", - написав британський прем’єр-міністр у Twitter.
Раніше на державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".
На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас підстав вірити сказаному на відео немає.
Батько Романа Протасевича Дмитро проаналізував відео сина із "зізнаннями" - він вважає, що сина били, а його поведінка невластива.
У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.
Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування.
Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",
Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".