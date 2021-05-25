Прем’єр Британії після відео з Протасевичем: дії Білорусі матимуть наслідки

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про стривоженість після перегляду відеозапису з білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем та закликав до його негайного звільнення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відеозапис з Романом Протасевича викликає глибоку тривогу при перегляді. Як журналіст і пристрасний прихильник свободи слова, я закликаю до його негайного звільнення. Дії Білорусі матимуть наслідки", - написав британський прем’єр-міністр у Twitter.

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Раніше на державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас підстав вірити сказаному на відео немає.

Батько Романа Протасевича Дмитро проаналізував відео сина із "зізнаннями" - він вважає, що сина били, а його поведінка невластива.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

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Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".