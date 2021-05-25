Премьер Британии после видео с Протасевичем: действия Беларуси будут иметь последствия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что встревожен после просмотра видеозаписи с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем, и призвал к его немедленному освобождению.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Видеозапись с Романом Протасевичем вызывает глубокую тревогу при просмотре. Как журналист и страстный сторонник свободы слова, я призываю к его немедленному освобождению. Действия Беларуси будут иметь последствия", - написал британский премьер-министр в Twitter.

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Ранее на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, который якобы "дает показания об организации массовых беспорядков в столице".

На видео Протасевич говорит, что находится в СИЗО №1 Минска, где к нему относятся с соблюдением всех законов. В то же время оснований верить сказанному на видео нет.

Отец Романа Протасевича Дмитрий проанализировал видео сына с "признаниями" - он считает, что сына били, а его поведение - несвойственное.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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Инцидент вызвал резкую реакцию в мире и призывы к тщательному расследованию.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".