Україна вимагає від режиму Лукашенка припинити репресії проти незалежних ЗМІ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у спільній заяві рішуче засудили порушення владою Білорусі прав і свобод представників медіасфери.

Текст заяви у вівторок оприлюднила пресслужба МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

"Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі. Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі", - йдеться у заяві українським міністрів.

З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі, Кулеба і Ткаченко закликали українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до Білорусі.

"Вимагаємо від білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, 24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

Минулого тижня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку 15 з них затримали.

23 травня здійнявся міжнародний скандал після того, як Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером - засновником Телеграм-каналу "Нехта", якого зняли з рейсу разом з дівчиною.

Про те, як міжнародні санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".