Украина требует от режима Лукашенко прекратить репрессии против независимых СМИ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в совместном заявлении решительно осудили нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

Текст заявления во вторник обнародовала пресс-служба МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

"Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", - говорится в заявлении украинских министров.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси, Кулеба и Ткаченко призвали украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.

"Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека", - отмечается в заявлении.

Напомним, 24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.

На прошлой неделе в Беларуси заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге 15 из них задержали.

23 мая поднялся международный скандал после того, как Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером - основателем Телеграмм-канала "Нехта" Романом Протасевичом, его сняли с рейса вместе с девушкой.

О том, как международные санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".