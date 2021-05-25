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Рада Європи закликала режим у Білорусі припинити каральні заходи проти ЗМІ

Вівторок, 25 травня 2021, 19:58

Рада Європи закликала білоруську владу припинити тиск на незалежні засоби масової інформації та звільнити всіх затриманих журналістів, в тому числі Романа Протасевича.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника генсека Ради Європи.

"Ми серйозно стурбовані подальшим тиском на права людини в Білорусі. Враховуючи останні події щодо TUT.by та затримання її журналістів у Мінську, законодавчі зміни від 24 травня ще більше підняли нашу стурбованість, додавши нові каральні заходи до існуючих обмежень свободи засобів масової інформації та свободи зібрань", - йдеться у заяві.

У Раді Європи наголосили, що ці свободи лежать в основі європейської системи прав людини, і Білорусь, як європейська країна, повинна їх поважати.

"Тому ми закликаємо владу Білорусі скасувати ці законодавчі поправки. Журналістів потрібно захищати по всій Європі, в тому числі в Білорусі. Ми закликаємо владу Білорусі швидко звільнити всіх затриманих журналістів. Доля журналіста та активіста Романа Протасевича викликає особливе занепокоєння, і ми дуже уважно стежимо за його ситуацією", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

Минулого тижня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку 15 з них затримали.

23 травня здійнявся міжнародний скандал після того, як Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером - засновником Телеграм-каналу "Нехта", якого зняли з рейсу разом з дівчиною.

Про те, як міжнародні санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".

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