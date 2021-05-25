Совет Европы призвал режим в Беларуси прекратить карательные меры против СМИ

Совет Европы призвал белорусские власти прекратить давление на независимые средства массовой информации и освободить всех задержанных журналистов, в том числе Романа Протасевича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Совета Европы.

"Мы серьезно обеспокоены дальнейшим давлением на права человека в Беларуси. Учитывая последние события по TUT.by и задержания ее журналистов в Минске, законодательные изменения от 24 мая еще больше усилили нашу обеспокоенность, добавив новые карательные меры к существующим ограничениям свободы средств массовой информации и свободы собраний", - говорится в заявлении.

В Совете Европы отметили, что эти свободы лежат в основе европейской системы прав человека, и Беларусь, как европейская страна, должна их уважать.

"Поэтому мы призываем власти Беларуси отменить эти законодательные поправки. Журналистов нужно защищать по всей Европе, в том числе в Беларуси. Мы призываем власти Беларуси быстро освободить всех задержанных журналистов. Судьба журналиста и активиста Романа Протасевича вызывает особое беспокойство, и мы очень внимательно следим за его ситуацие ", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.

На прошлой неделе в Беларуси заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге 15 из них задержали.

23 мая поднялся международный скандал после того, как Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером - основателем Телеграмм-канала "Нехта" Романом Протасевичом, его сняли с рейса вместе с девушкой.

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