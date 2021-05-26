"Белавіа" після закриття авіасполучення скасувала рейси в Україну до 25 серпня

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це зазначено на сайті авіакомпанії.

"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси та Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року", - йдеться в заяві.

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Крім того, 25 травня також були скасовані нічні рейси: B2 847 до Києва (час вильоту 22.40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23.40).

"Пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків", - заявили в "Белавіа".

Термін дії квитків, згідно з інформацією "Белавіа", становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.

Нагадаємо, Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено літати через повітряний простір Білорусі, а Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь, у митних пунктах аеропортів.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".