"Белавиа" после закрытия авиасообщения отменила рейсы в Украину до 25 августа

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - говорится в заявлении.

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Кроме того, 25 мая также были отменены ночные рейсы: B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты на указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", - заявили в "Белавиа".

Срок действия билетов, согласно информации "Белавиа", составляет один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, один год с момента начала полета для частично использованных билетов.

Напомним, Украина остановила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено летать через воздушное пространство Беларуси, а Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

Как известно, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

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