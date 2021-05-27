Правозахисники звинуватили Іран у переслідуванні родичів жертв катастрофи літака МАУ

Міжнародна правозахисна організація Human Right Watch звинуватила уряд Ірану у кампанії переслідування і знущань стосовно родичів загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України", збитого іранськими військовими у січні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Human Right Watch.

З жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники поспілкувалися з 31 членом родини жертв та людьми, які прямо знали про поводження влади з сім'ями жертв. Вони повідомили, що органи безпеки Ірану самовільно затримували, викликали, допитували, катували та жорстоко поводилися з членами сімей жертв.

Органи влади також не змогли повернути майно жертв їхнім родичам і втручалися в поховання та меморіальні збори в очевидній спробі обмежити зусилля щодо підзвітності.

"Іранська революційна гвардія вбила 176 людей без жодної підзвітності, і зараз жорстокі органи безпеки Ірану переслідують членів сімей жертв, щоб придушити будь-яку надію на справедливість", - сказав Майкл Пейдж, заступник директора з питань Близького Сходу в Human Rights Watch.

"Замість того, щоб намагатися повернути довіру людей шляхом прозорого розслідування та відшкодування провини перед сім'ями, влада знову замовчує зусилля щодо притягнення до відповідальності", - додав він.

Щонайменше 16 людей заявили, що органи безпеки погрожували через участь в інтерв'ю з іноземними ЗМІ. У деяких випадках силовики допитували або затримували членів родин загиблих на кілька годин.

Принаймні в одному випадку влада катувала особу, яка перебувала під вартою. В іншому випадку співробітники в цивільному попросили зустрітися з членом сім'ї жертви, який висловився проти дій влади у процесі розслідування в громадському місці, і погрожували цій особі переслідуванням. Щонайменше у трьох випадках влада погрожувала членам сімей жертв "наслідками", якщо вони не видалять публікації в соціальних мережах, які критикують урядове розслідування катастрофи.

Як повідомлялося, Верховний суд канадської провінції Онтаріо виніс рішення, в якому заявив, що збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана Іранською революційною гвардією було навмисним терористичним актом.

На борту літака МАУ загинули усі 176 пасажирів та екіпаж, у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни.

Нагадаємо, глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак "Міжнародних авіаліній України", але вимагали приховувати цей факт.