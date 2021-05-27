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Правозащитники обвинили Иран в преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ

Четверг, 27 мая 2021, 16:43

Международная правозащитная организация Human Right Watch обвинила правительство Ирана в кампании преследования и издевательств над родственниками погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими военными в январе 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Human Right Watch.

С октября 2020 по январь 2021 года правозащитники пообщались с 31 членом семьи жертв и людьми, которые прямо знали о поведении властей с семьями жертв. Они сообщили, что органы безопасности Ирана самовольно задерживали, вызывали, допрашивали, пытали и жестоко обращались с членами семей жертв.

Власти также не смогли вернуть имущество жертв их родственникам и вмешивались в захоронения и мемориальные собрания в очевидной попытке ограничить усилия по подотчетности.

"Иранская революционная гвардия убила 176 человек без всякой подотчетности, и сейчас жестокие органы безопасности Ирана преследуют членов семей жертв, чтобы подавить всякую надежду на справедливость", - сказал Майкл Пейдж, заместитель директора по вопросам Ближнего Востока в Human Rights Watch.

"Вместо того чтобы пытаться вернуть доверие людей путем прозрачного расследования и возмещения вины перед семьями, власти снова замалчивают усилия по привлечению к ответственности", - добавил он.

По меньшей мере 16 человек заявили, что органы безопасности угрожали за участие в интервью с иностранными СМИ. В некоторых случаях силовики допрашивали или задерживали членов семей погибших на несколько часов.

По крайней мере в одном случае власти пытали человека, находившегося под стражей. В другом случае сотрудники в штатском попросили встретиться с членом семьи жертвы, который высказался против действий власти в процессе расследования, в общественном месте, и угрожали ему преследованием. По меньшей мере в трех случаях власти угрожали членам семей жертв "последствиями", если они не удалят публикации в социальных сетях, критикующие правительственное расследование катастрофы.

Как сообщалось, Верховный суд канадской провинции Онтарио вынес решение, в котором заявил, что сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана Иранской революционной гвардией было преднамеренным террористическим актом.

На борту самолета МАУ погибли все 176 пассажиров и экипаж, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

Напомним, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет "Международных авиалиний Украины", но требовали скрывать этот факт.

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