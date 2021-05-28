Словаччина виділила Україні 600 тисяч євро на вакцини проти коронавірусу

Словаччина виділила Україні 600 тисяч євро на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Про це за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера з прем'єром Денисом Шмигалем в Києві повідомила пресслужба уряду в п'ятницю, пише "Європейська правда".

"Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Едуард Гегер зауважив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі.

Шмигаль також повідомив, що Україна працює над створенням цифрового національного "ковід-сертифіката".

"Важливим є забезпечення його сумісності з відповідним сертифікатом в ЄС та ВООЗ. Необхідною є також наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина також сприятиме взаємному визнанню цифрових сертифікатів та створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Уряд України заявляє, що планує запустити "паспорти вакцинації" з 1 липня синхронно з Євросоюзом.

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