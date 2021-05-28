Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной - МИД

Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров

В России объяснили задержки разрешений на полеты из Европы в обход Беларуси

ЕС обещает Беларуси 3 млрд евро, если страна пойдет по демократическому пути






Словакия выделила Украине 600 тысяч евро на вакцины против коронавируса

Пятница, 28 мая 2021, 16:01

Словакия выделила Украине 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом по итогам встречи премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера с премьером Денисом Шмыгалем в Киеве сообщила пресс-служба правительства в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины", - говорится в сообщении.

Читайте также
Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины "Спутник V"

Со своей стороны Эдуард Гегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Шмыгаль также сообщил, что Украина работает над созданием цифрового национального "ковид-сертификата".

"Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии ", - отметил Шмыгаль.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Правительство Украины заявляет, что планирует запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля синхронно с Евросоюзом.

Читайте также: Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Коронавирус Вакцины
powered by lun.ua