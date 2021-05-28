Словакия выделила Украине 600 тысяч евро на вакцины против коронавируса

Словакия выделила Украине 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом по итогам встречи премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера с премьером Денисом Шмыгалем в Киеве сообщила пресс-служба правительства в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Эдуард Гегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Шмыгаль также сообщил, что Украина работает над созданием цифрового национального "ковид-сертификата".

"Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии ", - отметил Шмыгаль.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Правительство Украины заявляет, что планирует запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля синхронно с Евросоюзом.

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